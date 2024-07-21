سموتريتش: معاقبة مسؤول منتخب ووزير كبير ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن بحث البيت الأبيض لفرض عقوبات علي يمثل ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية. جاء هذا التصريح في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على سموتريتش بسبب سياساته ومواقفه المثيرة للجدل.

وقال سموتريتش في بيان رسمي: "معاقبة مسؤول منتخب ووزير كبير في الحكومة الإسرائيلية تعتبر تدخلاً غير مقبول في شؤوننا الداخلية وضربة قاتلة لسيادتنا الوطنية. إسرائيل دولة ذات سيادة، ولا نقبل أن تُملَى علينا سياساتنا من الخارج."

وأضاف سموتريتش أن هذه الخطوة المحتملة من قبل الولايات المتحدة ستؤثر سلباً على العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية الحوار والتعاون بدلاً من العقوبات والتدخلات.

باكستان تدين بشدة الهجوم على قنصليتها في فرانكفورت بألمانيا

أدانت باكستان /اليوم الأحد/ بشدة الهجوم الذي شنته أمس عصابة من المتطرفين على قنصليتها في فرانكفورت بألمانيا، مما عرض حياة موظفيها للخطر.

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان بأن الحكومة تنقل احتجاجها الشديد إلى نظيرتها الألمانية ، وتحثها على اتخاذ تدابير فورية للوفاء بمسؤولياتها بموجب اتفاقيات فيينا وضمان أمن البعثات الدبلوماسية الباكستانية وموظفيها في ألمانيا.

ودعت باكستان ، السلطات الألمانية إلى اتخاذ إجراءات فورية لاعتقال ومحاكمة المتورطين في حادثة الأمس ومحاسبة المسؤولين عن الثغرات الأمنية.

وكانت عدة تقارير قد أفادت بأن مجموعة من الأشخاص هاجموا القنصلية الباكستانية في فرانكفورت بألمانيا حيث رشقت المبنى بالحجارة وأزالت العلم من فوقها.

البحرين تستضيف النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للمياه في فبراير 2025

تستضيف مملكة البحرين، النسخة الثانية، من المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ، في الفترة من 23 إلى 25 فبراير 2025، في مركز البحرين العالمي للمعارض بالصخير.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم /الأحد/، أن المؤتمر سيجمع كبار المسؤولين والخبراء وصانعي القرار من مختلف دول العالم؛ لمناقشة العديد من الموضوعات البيئية المهمة، وسيستعرض الحلول الفعالة للتكيف مع تحديات استدامة المياه وموارد الطاقة في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالحد من تأثير تغير المناخ.

وأكد وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ البحريني الدكتور محمد بن مبارك، حرص المملكة على الحفاظ على الأمن البيئي، بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة.

وأوضح أن استضافة مملكة البحرين للنسخة الثانية من المؤتمر تأتي بعد النجاح اللافت للنسخة الأولى في سبتمبر 2023، والتي شهدت مشاركة واسعة تجاوزت الألف مشارك و130 متحدثًا من كبار المسؤولين والمتخصصين والخبراء من مختلف دول العالم.

وأسفرت النسخة الأولى من المؤتمر عن العديد من التوصيات المهمة لدعم الحفاظ على الموارد الطبيعية، من بينها مبادرات لزيادة الاستثمار في البحث والتطوير والدراسات، وتعزيز الشراكات البيئية، والتركيز على تنمية مصادر الطاقة الناشئة مثل الهيدروجين، وتشجيع التمويل المصرفي لمشاريع الاستدامة.

ومن المتوقع أن يستضيف المؤتمر في نسخته الثانية أكثر من ألفي مشارك، وما يزيد على 250 شركة متخصصة، وأكثر من 200 متحدث من أبرز الخبراء في قطاع الطاقة والمياه؛ لمناقشة أبرز التحديات الراهنة، واستعراض أحدث التقنيات الحديثة الداعمة لاستدامة الموارد المائية ورفع كفاءة إنتاجها، والتطورات في تقنيات الطاقة المتجددة بالإضافة للخطط والسياسات الرامية إلى التكيف مع تغير المناخ، بما يحافظ على موارد المياه والطاقة، كما سيتيح المؤتمر فرصة لتبادل قصص النجاح من مختلف المناطق والقطاعات.