الدفاع الروسية: مقاتلات ميغ منعت قاذفتين أمريكيتين من انتهاك مجالنا الجوي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عبر وكالة تاس، أن مقاتلاتها من طراز ميغ 29 وميغ 31 تمكنت من منع قاذفتين أمريكيتين من طراز بي-52 من انتهاك المجال الجوي الروسي. وأوضحت الوزارة في بيانها أن الحادث وقع صباح اليوم، عندما اقتربت القاذفتان الأمريكيتان من الحدود الروسية في منطقة بحر البلطيق.

وجاء في البيان: "رصدت قوات الدفاع الجوي الروسية قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز بي-52 تقتربان من المجال الجوي الروسي. وعلى الفور، أقلعت مقاتلات ميغ 29 وميغ 31 لاعتراضهما ومنعهما من انتهاك المجال الجوي".

وأضاف البيان أن المقاتلات الروسية نجحت في تنفيذ مهمتها، حيث تراجعت القاذفتان الأمريكيتان بعد اقتراب المقاتلات الروسية منهما. وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار الالتزام بحماية السيادة الجوية الروسية ومنع أي انتهاكات.

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم /الأحد/ باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي: اجتماع نتنياهو مع الرئيس بايدن سيكون الثلاثاء وكلمته في الكونغرس الأربعاء

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء المقبل، وسيلقي كلمة في الكونغرس الأميركي الأربعاء

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه من المقرر أن يلتقي نتنياهو مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الثلاثاء المقبل في واشنطن. وسيلي هذا اللقاء إلقاء نتنياهو كلمة في الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين نتنياهو وبايدن مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك الأمن القومي، والتعاون الاقتصادي، والتطورات في الشرق الأوسط.

وفي بيان صادر عن مكتبه، أعرب نتنياهو عن تطلعه للقاء الرئيس بايدن ومناقشة القضايا الحيوية التي تهم البلدين. وأكد أن الكلمة التي سيلقيها في الكونغرس ستركز على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة.

غولبر: تسريح عدد كبير من العمال لعجز السفن عن المرور للوصول إلى ايلات بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر

أعلن الرئيس التنفيذي لميناء إيلات، جدعون غولبر، عن تسريح عدد كبير من العمال وتوقف العمل في الميناء بشكل كامل بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، التي أدت إلى عجز السفن عن المرور في أي اتجاه للوصول إلى الميناء. جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي عقده غولبر اليوم.

وقال غولبر: "نحن نواجه أزمة غير مسبوقة في البحر الأحمر، حيث أصبحت حركة الملاحة شبه متوقفة، مما أجبرنا على تسريح عدد كبير من العمال وتوقف العمل في الميناء كليًا. هذا الوضع له تداعيات خطيرة على الاقتصاد المحلي وعلى عائلات هؤلاء العمال."

وأضاف غولبر أن الأزمة الحالية تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لإعادة فتح الممرات البحرية وضمان سلامة حركة السفن. وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى حلول سريعة لتخفيف الأثر السلبي على الاقتصاد الإسرائيلي.

جوتيريش قلق إزاء شن غارات جوية في الحديدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء شن غارات جوية داخل وحول ميناء الحديدة في اليمن.

ودعا جوتيريش- بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة- جميع الأطراف المعنية إلى تجنب الهجمات التي يمكن أن تلحق الضرر بالمدنيين وبالبنية التحتية المدنية.

كما أعرب الأمين العام، عن قلقه البالغ إزاء خطر حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة، وحث مجددا جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي أكد، مساء أمس /السبت/، أن طائراته المقاتلة قصفت أهدافا عسكرية للحوثيين في منطقة ميناء الحديدة في اليمن.