مسؤولة أمريكية: نائبة بايدن مستعدة لتوحيد الحزب الديمقراطي لمواجهة ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

نقلت شبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، عن السناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، قولها إن نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، مستعدة لتوحيد الحزب الديمقراطي في مواجهة المرشح الرئاسي دونالد ترامب.

وأضافت السناتور الديمقراطية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه قرار كبير ليتخذه بشأن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية نوفمبر القادم.

ويواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات عدة تطالبه بالانسحاب من السباق الانتخابي، إثر التشكيك في أهليته لخوض المعترك الانتخابي أمام خصمه الجمهوري دونالد ترامب.