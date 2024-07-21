12 صورة.. هل يتم إزالة العائمات النيلية بكورنيش الزمالك بعد تنفيذ ممشى أهل مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بمحافظة القاهرة، مصير العائمات النيلية الموجودة على كورنيش النيل بمنطقة وسط البلد من جهة الزمالك بعد تنفيذ ممشى أهل مصر في هذا الجانب من النهر.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، إنه سيتم إزالة العائمات والمراكب الصغيرة الموجودة على امتداد مسار الممشى في هذه المنطقة.

وأضاف المصدر، أنه بالنسبة للعائمات النيلية كبيرة الحجم فلن يتم المساس بها وستظل تعمل كما هي مع تطوير محيطها في إطار تنفيذ ممشى أهل مصر.

وأوضح المصدر، أن أعمال تنفيذ ممشى أهل مصر في هذه المنطقة في تقدم مستمر، حيث تم الانتهاء من صب المسار في جزء كبير فضلا عن تنفيذ الخوازيق الحاملة للمسار في بعض الأجزاء الأخرى.