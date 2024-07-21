رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.

وقال رئيس مجلس النواب في برقية التهنئة: "يمثل يوم الثالث والعشرين من يوليو من كل عام مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا جميعاً، يحتفل فيها الشعب المصري تخليدًا لذكرى ثورة يوليو المجيدة".

وتابع: "وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة، يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني، وخالص الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، داعيا المولى – جلت قدرته- أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها واستقرارها".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: "حفظ الله مصر، قيادةً وشعباً.. وكل عام وسيادتكم بخير".