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رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.

وقال رئيس مجلس النواب في برقية التهنئة: "يمثل يوم الثالث والعشرين من يوليو من كل عام مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا جميعاً، يحتفل فيها الشعب المصري تخليدًا لذكرى ثورة يوليو المجيدة".

وتابع: "وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة، يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني، وخالص الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، داعيا المولى – جلت قدرته- أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها واستقرارها".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: "حفظ الله مصر، قيادةً وشعباً.. وكل عام وسيادتكم بخير".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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