رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو.

وقال في تهنئته: أتقدم باسمي واسم أعضاء المجلس بأصدق التهاني القلبية بمناسبة قرب حلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.. التي قادها الرئيس جمال عبد الناصر وأسفرت عن القضاء على الملكية وإقامة الجمهورية وتحرير أرض مصر من الاستعمار الأجنبي وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما مثل نموذجًا وإلهامًا للكثير من شعوب دول العالم.

وأضاف في رسالته: بهذه المناسبة الغالية أدعو المولى عز وجل أن يحفظكم سنداً لمصر وأن يوفقكم لاستكمال مسيرة الحرية والبناء والتنمية ليتحقق على يديكم خير مصر ونهضتها، وأن يعيد هذه الذكرى المجيدة على سيادتكم بموفور الصحة، وعلى وطننا الغالي بالخير واليمن والبركات.