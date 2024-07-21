قرار جمهوري بندب 4 مساعدين لوزير العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 299 لسنة 2024 بندب كل من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الواردة أسماؤهم بعد، للعمل مساعدين لوزير العدل على النحو التالي:

- القاضي/ وفاء حرز أبسخرون قلتة - مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.

- القاضي/ محمد عادل محمد علي مشرف - مساعدًا لوزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.

- القاضي / د. عماد الدين عبد الله عبد اللطيف عبد الله - مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية.

- القاضي / يوسف محمد يوسف الكومي - مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.