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قرار جمهوري بندب 4 مساعدين لوزير العدل

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 299 لسنة 2024 بندب كل من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الواردة أسماؤهم بعد، للعمل مساعدين لوزير العدل على النحو التالي:

- القاضي/ وفاء حرز أبسخرون قلتة - مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.

- القاضي/ محمد عادل محمد علي مشرف - مساعدًا لوزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.

- القاضي / د. عماد الدين عبد الله عبد اللطيف عبد الله - مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية.

- القاضي / يوسف محمد يوسف الكومي - مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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