المتحدة تهنئ الهيئة الوطنية للإعلام بمناسبة ذكرى أول إشارة بث تليفزيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدرت الشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية"، بيانا، هنأت فيه "الهيئة الوطنية للإعلام"؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى إطلاق أول إشارة بث تلفزيوني في مصر، في ٢١ يوليو ١٩٦٠.

وذكر البيان، أنه منذ ذلك التاريخ يمثل التلفزيون المصري شعلة تضيء وتغرس القيم المهنية للإعلام المصري. وجاءت باكورة أعماله لتهتم ببناء الإنسان المصري على مدى عشرات السنوات.

وعمل التلفزيون المصري على إنشاء وتصميم وتشغيل استوديوهات عملاقة في حينه، ومحطات إرسال تغطي ربوع مصر حتى انطلق فضائيًّا فيما بعد.

وتابع البيان: يشهد الجميع أنه قد تربى في داخله أجيال من الأساتذة في كل مجال، سواء الإعلامي، أو الهندسي، أو الإداري، ينهل الجميع من خبراتها في إعلام العالم العربي حتى الآن.

وأثنت شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" على التعاون الدائم والمثمر بينها وبين "الهيئة الوطنية للاعلام"، ولا سيما التلفزيون المصري، وتوجهت الشركة إلى كل العاملين به وقياداته بالتهنئة بهذه المناسبة، متمنيةً دوام التوفيق للجميع من أجل إعلام مميز لبلدنا الحبيب.