شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للإعلام يهنئ الإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث التليفزيونى والان مع تفاصيل الخبر

هنأ حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في مصر في 21 يوليو عام 1960، ذلك اليوم الذي انطلق فيه البث التليفزيوني لتبدأ معه رساله إعلامية جادة وهادفة رسخت لقيم ومبادئ المجتمع المصري الأصيل من خلال جيل عمالقة ورواد العمل الإعلامي المصري الذين قدموا إعلاما مهنيا صادقا متميزا أسهم بشكل كبير فى تشكيل ثقافة المجتمع و تنمية وعى المواطنين .

وأضاف حسين زين فى بيان له، أن أبناء الإعلام الوطني لايزالون يقومون بدورهم الوطني بتقديم رسالة إعلامية مهنية صادقة تواكب متطلبات تطورات العصر ويقدمون خطابا إعلاميا يُسهم في تنمية الوعي لتحقيق إدراك وفهم صحيح للمتغيرات والتحديات الجسام التي طرأت على المشهد العالمي ، وكيف استطاعت الدولة المصرية من خلال الانجازات الغير مسبوقة التى تحققت والمشروعات القومية العملاقة من تخفيف حدة تلك الأزمات العالمية على حياة المواطن المصري ، وتقديم المساندة الإعلامية لجهود وخطط الدولة المصرية لتحقيق المزيد من الانجازات والمضي قدما في الإصلاح والتنمية فى مختلف المجالات

وتمنى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لجميع الزملاء دوام التوفيق والنجاح.