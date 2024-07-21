اعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 162 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع".

وكانت قد افادت وزارة الصحة بغزة، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 38.983 شهيدا و89.727 مصابا منذ 7 تشرين الاول"، مشيرة الى ان "الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 64 شهيدا و105 مصابين خلال 24 ساعة".

واشارت الوزارة في بيان، الى أنها "أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات 64 شهيدا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حتى صباح الأحد".