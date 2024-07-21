عودة: نأمل أن يسارع النواب الى انتخاب رئيس من اجل مصلحة لبنان

أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، في عظته خلال قداس الأحد، الى انه "عيدنا البارحة للنبي إيلياس الغيور، الذي نصلي أن يكون مثالا لرجال هذا البلد بغيرته العظيمة وهو القائل: "غرت غيرة للرب، إله الجنود" (1 مل 19 :10) فيقولوا: "غيرة غرنا للبنان"، بدلا من غيرتهم على مصالحهم ومصالح دول أخرى لا يهمها أمر بلدنا، بل تعمل لمصلحتها، وهذا أمر طبيعي لأن واجب كل بلد، بما فيه من سلطات وأحزاب وزعماء وأفراد، أن يعمل من أجل مصلحته، ويحافظ على سيادته واستقلاله، ويحمي شعبه ومصالحهم، ويتجنب كل ما ينتج تداعيات سلبية على حياتهم ومصيرهم".

وشدد عودة على أن "الزعيم والمسؤول الحقيقي لا يبث اليأس في نفوس مواطنيه، ولا يقبل لهم الذل والفقر بل يمنع عنهم الخطر، وقد يموت عنهم ولا يميتهم، يعمل من أجل بلده، يطبق دستوره وقوانينه ويحترم الإستحقاقات الدستورية وتداول السلطة ، مبعدا عنه كل شر وأذى، ومشجعا أبناءه على البقاء فيه بثبات وعزة، رافضين أي يد غريبة تمتد لتعبث بسيادته أو أمنه أو مصيره. ولأن الدولة لا تسير بلا رأس لا يقبل أي إنسان يعي مصلحة بلده أن يبقى بلده بلا رئيس، فكيف إذا كان مسؤولا تترتب عليه واجبات؟ أما نحن، وبسبب غيرتنا على مصلحة بلدنا، نأمل أن يسارع النواب إلى إتمام واجبهم في انتخاب رئيس من أجل مصلحة هذا البلد وشعبه".

ورأى عودة أن "دعوتنا اليوم أن نصرخ بكلمة الحق أمام الجميع، بلا خوف، على مثال قائد المئة الذي لم يجزع من أحد، بل اعترف بالرب مخلصا، ومثل النبي إيلياس الذي كانت غيرته للرب تحتم عليه النطق بالحق دون خوف من ملكة أو سلطة أرضية أو من موت جسدي".