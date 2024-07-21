وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أربع مجازر جديدة في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن وصول 64 شهيداً و105 مصابين إلى المستشفيات. وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الجرائم تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها المدنيون في القطاع.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 38,983 شهيداً و89,727 مصاباً. ونددت الوزارة بالتصعيد الإسرائيلي المستمر، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين والبنية التحتية يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وطالبت وزارة الصحة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان وتقديم الدعم الطبي والإنساني العاجل لسكان القطاع، مؤكدة أن النظام الصحي في غزة يعاني من ضغوط شديدة نتيجة الأعداد الكبيرة من الضحايا والنقص الحاد في المستلزمات الطبية.

تأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه غزة تصعيداً عسكرياً مكثفاً، حيث تستمر العمليات العسكرية والهجمات الجوية التي تستهدف مناطق متعددة في القطاع، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية.

بن غفير: قدمنا مشروع قانون بالكنيست يمنح الحصانة من التحقيق الجنائي لأي جندي أو مواطن خرج للقتال في 7 أكتوبر

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن تقديم مشروع قانون جديد بالكنيست يمنح الحصانة من التحقيق الجنائي لأي جندي أو مواطن شارك في القتال يوم 7 أكتوبر. جاء هذا الإعلان خلال جلسة خاصة عقدها الكنيست لمناقشة الإجراءات القانونية المتعلقة بالأحداث الأمنية الأخيرة.

وقال بن غفير في تصريحاته: "قدمنا مشروع قانون يهدف إلى حماية الجنود والمواطنين الذين دافعوا عن الوطن في 7 أكتوبر. هؤلاء الأفراد يجب أن يحصلوا على الحصانة الكاملة من أي تحقيقات جنائية تتعلق بتصرفاتهم خلال تلك الفترة الحرجة."

وأضاف بن غفير أن هذا القانون يأتي تقديراً للجهود والتضحيات التي قدمها الجنود والمواطنون في مواجهة التهديدات الأمنية، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بدعم ومساندة من يقومون بواجبهم الوطني في الدفاع عن البلاد.

سموتريتش .. معاقبة مسؤول منتخب ووزير كبير ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية

صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن بحث البيت الأبيض لفرض عقوبات عليه يمثل ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية. جاء هذا التصريح في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على سموتريتش بسبب سياساته ومواقفه المثيرة للجدل.

وقال سموتريتش في بيان رسمي: "معاقبة مسؤول منتخب ووزير كبير في الحكومة الإسرائيلية تعتبر تدخلاً غير مقبول في شؤوننا الداخلية وضربة قاتلة لسيادتنا الوطنية. إسرائيل دولة ذات سيادة، ولا نقبل أن تُملَى علينا سياساتنا من الخارج."

وأضاف سموتريتش أن هذه الخطوة المحتملة من قبل الولايات المتحدة ستؤثر سلباً على العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية الحوار والتعاون بدلاً من العقوبات والتدخلات.