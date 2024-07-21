أردوغان يوجه كلمات حادة لرئيس وزراء اليونان بعد وصف بلاده بالمحتل لقبرص

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة الأناضول بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجه انتقادات حادة لرئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، داعياً إياه إلى إلزام وزير دفاعه حدوده بعد وصفه تركيا بأنها محتلة لجزيرة قبرص. جاءت تصريحات أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في أنقرة.

وقال أردوغان: "على رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن يُلزم وزير دفاعه حدوده وألا يتحدث بطريقة غير مسؤولة بشأن تركيا وقبرص. إن هذه التصريحات غير المقبولة تزيد من التوترات بين البلدين ولا تخدم السلام في المنطقة."

وأضاف أردوغان أن تركيا لن تتسامح مع مثل هذه الاتهامات، مشيراً إلى أن الوجود التركي في قبرص يأتي في إطار حماية حقوق وضمان استقرار الجزيرة.

أمير الكويت يتسلم دعوة من الشيخ تميم للمشاركة في قمة حوار التعاون الآسيوي بالدوحة

تسلم أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، رسالة خطية من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر؛ تضمنت دعوته للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي بعنوان (الدبلوماسية الرياضية)، والتي ستعقد في العاصمة الدوحة، خلال شهر أكتوبر المقبل.

قام بتسليم الرسالة لأمير الكويت، سفير دولة قطر لدى دولة الكويت علي بن عبدالله آل محمود.

السلطات الباكستانية تصدر تحذيرا من فيضانات عارمة في إقليمين بالبلاد

أصدرت هيئة إدارة الكوارث في باكستان، اليوم الأحد، تحذيرا من فيضانات عارمة في أنحاء إقليمي "السند" و"البنجاب".

وذكر "راديو باكستان" أن السلطات حذرت من الفيضانات التي من المتوقع أن تضرب 14 مدينة على الأقل، بدءا من الغد وحتى يوم الخميس، كما حذرت من أمطار غزيرة وعواصف رعدية في مدن أخرى.

وأصدرت الهيئة تحذيرا للسلطات المركزية باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحول دون وقوع كوارث، كما حثت المواطنين على اتباع تعليمات الحكومة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

أردوغان: آمل أن يؤدي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية باعتبار الاحتلال الإسرائيلي "غير شرعي" إلى صحوة لدى المجتمع الدولي

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يؤدي الرأي الاستشاري المرتقب لمحكمة العدل الدولية، والذي قد يعتبر الاحتلال الإسرائيلي "غير شرعي"، إلى صحوة لدى المجتمع الدولي. جاء هذا التصريح خلال كلمة ألقاها أردوغان في مناسبة رسمية اليوم.

وقال أردوغان: "آمل أن يكون للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية تأثير كبير، وأن يعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي. يجب أن يؤدي هذا الرأي، مع القرارات السابقة التي لم تنفذها إسرائيل، إلى صحوة حقيقية لدى المجتمع الدولي."

وأضاف أردوغان أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حازمة ضد السياسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الفلسطينيين وتعرقل عملية السلام في المنطقة. وأكد أن تركيا ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن.