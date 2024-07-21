السلطات الباكستانية تصدر تحذيرا من فيضانات عارمة في إقليمين بالبلاد

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت هيئة إدارة الكوارث في باكستان، اليوم الأحد، تحذيرا من فيضانات عارمة في أنحاء إقليمي "السند" و"البنجاب".

وذكر "راديو باكستان" أن السلطات حذرت من الفيضانات التي من المتوقع أن تضرب 14 مدينة على الأقل، بدءا من الغد وحتى يوم الخميس، كما حذرت من أمطار غزيرة وعواصف رعدية في مدن أخرى.

وأصدرت الهيئة تحذيرا للسلطات المركزية باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحول دون وقوع كوارث، كما حثت المواطنين على اتباع تعليمات الحكومة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

أردوغان: آمل أن يؤدي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية باعتبار الاحتلال الإسرائيلي "غير شرعي" إلى صحوة لدى المجتمع الدولي

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يؤدي الرأي الاستشاري المرتقب لمحكمة العدل الدولية، والذي قد يعتبر الاحتلال الإسرائيلي "غير شرعي"، إلى صحوة لدى المجتمع الدولي. جاء هذا التصريح خلال كلمة ألقاها أردوغان في مناسبة رسمية اليوم.

وقال أردوغان: "آمل أن يكون للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية تأثير كبير، وأن يعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي. يجب أن يؤدي هذا الرأي، مع القرارات السابقة التي لم تنفذها إسرائيل، إلى صحوة حقيقية لدى المجتمع الدولي."

وأضاف أردوغان أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حازمة ضد السياسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الفلسطينيين وتعرقل عملية السلام في المنطقة. وأكد أن تركيا ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن.

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أربع مجازر جديدة في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن وصول 64 شهيداً و105 مصابين إلى المستشفيات. وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الجرائم تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها المدنيون في القطاع.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 38,983 شهيداً و89,727 مصاباً. ونددت الوزارة بالتصعيد الإسرائيلي المستمر، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين والبنية التحتية يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وطالبت وزارة الصحة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان وتقديم الدعم الطبي والإنساني العاجل لسكان القطاع، مؤكدة أن النظام الصحي في غزة يعاني من ضغوط شديدة نتيجة الأعداد الكبيرة من الضحايا والنقص الحاد في المستلزمات الطبية.

تأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه غزة تصعيداً عسكرياً مكثفاً، حيث تستمر العمليات العسكرية والهجمات الجوية التي تستهدف مناطق متعددة في القطاع، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية.