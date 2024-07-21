واشنطن: فرصة التوصل إلى وقف إطلاق نار هي الأفضل الآن

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان اليوم السبت 20 يوليو 2024 عن اعتقاده بان هناك الان أفضل فرصة للتوصل إلى اتفاق منذ الاتفاق السابق في نوفمبر .

وأوضح ان القضية الرئيسية هي ما إذا كان من الممكن حل العقبات السياسية والنفسية السائدة. وخلال المنتدى الامني في اسبن بولاية كولورادو.

وقال "اننا نعلم أن هناك المزيد من العقبات، ولكننا نأمل أن نتمكن من خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التغلب عليها".

وسيقوم نتنياهو الاسبوع المقبل بزيارة للولايات المتحدة حيث من المقرر ان يلقي خطابا امام الكونغرس الامريكي على مجلسيه يوم الاربعاء القادم.

وكان وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن قد قال خلال هذا المنتدى الليلة الماضية إن وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره بين إسرائيل و حماس أصبح يلوح في الأفق، مضيفا أن المفاوضين يتجهون صوب الهدف النهائي.

وأضاف بلينكن ان لدى واشنطن موافقة من إسرائيل وحماس على إطار العمل الذي طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن. لكن لا تزال هناك بعض المشكلات التي تحتاج إلى حل وإلى تفاوض موضحا اننا في خضم القيام بذلك تحديدا.

المصدر : وكالات _ هيئة البث الإسرائيلية مكان