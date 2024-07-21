تعاون بين "كونتكت كريدي تك"و "مودرن جاس" لتسهيل الخدمات المالية للعملاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

وقعت شركتا "مودرن جاس"، و شركة "كونتكت كريدي تك" الذراع التمويلية الرقمية التابعة لمجموعة كونتكت المالية القابضة، بروتوكول تعاون استراتيجي بهدف تقديم خدمات وتسهيلات مالية مبتكرة من خلال توفير طرق دفع متنوعة لتسهيل عملية دفع تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للعملاء.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، يأتي هذا التعاون في إطار توجيهات الوزارة بضرورة إيجاد حلول مالية مبتكرة للعملاء، وتوفير خيارات دفع متعددة لتيسير عملية توصيل الغاز الطبيعي.

كما يتماشى هذا التعاون مع رؤية الدولة المصرية 2030 التي تركز على التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الخدمات الرقمية المقدمة للسوق المصري، مع الاستفادة من أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية.

وقد قام بتوقيع العقد كل من المهندس محمد قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "مودرن جاس"، والمهندس عمر الفقي، العضو المنتدب لشركة "كونتكت كريدي تك".