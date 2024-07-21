الداخلية الفرنسية: أولمبياد باريس لا تواجه أي مخاوف أمنية في الوقت الراهن

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)

تحدث جيرالد دارمانين القائم بأعمال وزير الداخلية الفرنسي اليوم الأحد بلهجة مطمئنة قبل أقل من أسبوع على انطلاق أولمبياد باريس.

وأعرب خبراء في مجال الأمن عن قلقهم خلال الأشهر الماضية إزاء إمكانية وقوع عمليات إرهابية على هامش الأولمبياد بالنظر إلى التاريخ الحديث لفرنسا وخطة إقامة حفل الافتتاح على نهر السين يوم الجمعة المقبل وسط حشود غفيرة.

لكن دارمانين قلل من هذه المخاوف خلال مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" اليوم الأحد.

وقال القائم بأعمال وزير الداخلية الفرنسي "في الوقت الراهن لا يوجد تهديد محدد لأمن دورة الألعاب الأولمبية".

وأشار إلى أن أجهزة المخابرات لم تحدد أي خطر وشيك.

وأعرب منظمو الأولمبياد أيضا عن ثقتهم في المشهد الأمني خلال دورة الألعاب الصيفية التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

وأشار توني استانجيت رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد خلال مؤتمر صحفي "هناك خطة خاصة لحفل الافتتاح وكل منافسة لضمان الأمن"، مشيرا إلى أن الحفاظ على أمن الجماهير "أولوية قصوى".