تحويلات المصريين تتقدم.. مصادر النقد الأجنبي لمصر في 9 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

جذبت مصر حصيلة من موارد النقد الأجنبي نحو 79 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي 2023-2024 مقارنة بنحو 73 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي، بفضل حصيلة الاستثمارات المباشرة في مدينة رأس الحكمة، وفق أداء ميزان المدفوعات من يوليو إلى مارس الماضي، الصادر للبنك المركزي.

وأدى نمو حصيلة مصر من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج في زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي ضمن 5 مصادر أساسية للنقد الأجنبي تضم أيضا إيرادات قناة السويس والصادرات.

ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

ويقدم الخليج 365 تطور موارد النقد الأجنبي لمصر من 5 مصادر خلال أول 9 أشهر من 2023-2024 في "الرسم التفاعلي" التالي: