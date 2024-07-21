هتك عرض طفلة.. تأييد حكم حبس عجوز 10 سنوات ووضعه تحت المراقبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد القرش، وتامر الفنجري، وبحضور عبدالله الدربالي، وكيل النيابة حكما بتأييد حكم محكمة جنايات أول درجة، بمعاقبة عجوز 70 عاما بالسجن 10 سنوات ووضعه تحت المراقبة 5 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة 9 سنوات بعد استدراجها ثم قام باعطائها 50 جنيها.

ترجع وقائع القضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من ربة منزل تتهم فيه عجوز 70 عاما باستدراج طفلتها البالغة من العمر 9 سنوات وهتك عرضها داخل مسكنه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن المتهم جار المجني عليها، وألقي القبض عليه وبسؤاله أقر بارتكابه الواقعة واعترف تفصيليا بها.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يقيم مع زوجته المسنة، وأنه رأى طفلة من أبناء الجيران واستدرجها بحجة أنه اشترى لها لعب وأشياء جديدة، وتوجهت معه إلى مسكنه وعقب دخولها قام بهتك عرضها وعندما بكت أعطها 50 جنيها وسمح لها بالخروج.

وعندما عادت الطفلة إلى منزلها رأتها والدتها فسألتها عن الأموال وكيف لها بهذا المبلغ فانهارت باكية وقصت عليه ما حدث، فأسرعت بها إلى أحد المستشفيات للكشف عليها، وهناك أخبرها الأطباء بأنها تعرضت لهتك العرض بناء على ما تبين من الكشف الطبي من وجود خدوش بأماكن حساسة من جسدها، وألقي القبض على المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.