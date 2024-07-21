"إيتيدا" تتعاون مع "دي إكس سي تكنولوجى" لزيادة القدرة التنافسية للبرمجيات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) مذكرة تفاهم مع شركة "دي إكس سي تكنولوجي DXC Technology"، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتعظيم الاستفادة من خدمات التدريب والاعتماد والاستشارات والتقييم عالية الجودة التي تقدمها الهيئة من خلال مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) التابع لها.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز تنافسية صناعة البرمجيات المصرية وزيادة صادراتها، وذلك من خلال تحسين جودة وكفاءة العمليات بمراكز تصدير الخدمات للشركات العالمية والمحلية العاملة في مصر ورفع قدرات العاملين بها واعتمادهم على المستوى الدولي.

قال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الشراكة تهدف لتوفير مظلة شاملة لخدمات التدريب والاستشارات والاعتماد لتمكين وتشجيع الشركات على تطبيق معايير هندسة البرمجيات المتعارف عليها دوليا.

أضاف، أن هذا التعاون يساهم في رفع جودة العمليات وتنفيذ مشروعات بكفاءة عالية بما يعزز من مكانة مصر كمركز رائد في تصدير البرمجيات والخدمات التكنولوجية.

ويعد مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع للهيئة من الجهات المصرية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعمل كبيت خبرة وجهة معتمدة دوليا لتقديم خدمات الاستشارات الفنية والاعتماد لشركات البرمجيات من أجل الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات وإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها، ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر، ونقل التكنولوجيا الحديثة والأطر والممارسات العالمية ومساعدتهم على تنفيذها وتطبيقها.

وقع مذكرة التفاهم المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والمهندسة نيفين جلال العضو المنتدب في شركة "دي إكس سي تكنولوجي" مصر.

وترتكز خدمات مركز (SECC) الذي انطلقت أعماله عام 2001 على تقديم خدمات التدريب والاستشارات والتقييم والاعتماد الدولي في مختلف مجالات هندسة البرمجيات وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ومنها نموذج استحقاق الجودة المدمج للتطوير والخدمات CMMI، ونموذج إطار الأعمال لحوكمة تقنيات المعلومات المؤسسية COBIT® 2019، ونموذج التطوير والتشغيل المدمج للبرمجيات DevOps ومنهجيات التطوير الرشيقة Agile Methods، ونموذج إدارة خدمات تكنولوجيا المعلوماتITIL®، إطار ومنهجية TOGAF لهيكلة المؤسسات وغيرها من الأطر والمنهجيات العالمية للارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات وإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها.