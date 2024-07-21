سموتريتش يعلق على تقارير إمكانية فرض عقوبات أمريكية بحقه

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، على تقارير بحث البيت الأبيض فرض عقوبات عليه، بالقول إن معاقبة مسؤول منتخب ووزير كبير ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية.

وكان موقع "والا" الإسرائيلي، قد ذكر، أن الإدارة الأمريكية تبحث إمكانية فرض عقوبات على وزيرين في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وكان مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض قد أجرى مناقشة حول الإجراءات ضد المستوطنات والوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة من قبل الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين المتطرفين.

