طهران تعلن القبض على فلول لداعش تم إرسالهم لتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، اليوم الأحد، القبض على فلول داعش الذين تم إرسالهم إلى البلاد للقيام بعمليات إرهابية.

وقال وزير الأمن الإيراني في اجتماع مجلس الحكومة "تم تشكيل التآزر بين الأجهزة الأمنية في هذه الحكومة ونشهد نتائجها الجيدة في شمال غرب وجنوب شرق البلاد"، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وأضاف "من المشاكل التي شهدناها في بداية الحكومة وجود الجماعات الإرهابية وأعمالها التخريبية ضد الناس والأصول الأساسية والبنى التحتية ولكن بفضل الله وبالتضافر والتخطيط، تم تدمير الشبكات، واعتقال الأشخاص".

وأوضح وزير الأمن: "هناك نقطة أخرى وهي أنه بسبب توقف الحرب السورية والأنشطة التكفيرية وداعش في سوريا، شهدنا إرسال فلول داعش إلى بلادنا، ولكن بفضل الله وقدرات البلد و القوات المسلحة بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للأمن الوطني نشهد اليوم إلقاء القبض بشكل كامل على الانتحاريين وتدمير الجماعات الإرهابية داخل البلاد، وكان من الأعمال العظيمة التي نتجت عن التآزر أن قمنا بحماية الأشخاص والممتلكات".

يشار إلى أن داعش أعلن المسؤولية عن هجمات على عدة أهداف في إيران ، أبرزها ثلاثة تفجيرات كبيرة استهدفت البرلمان الإيراني ومرقد مؤسس إيران روح الله الخميني في عام 2017 وعرضا عسكريا في جنوب غربي إيران عام 2018.