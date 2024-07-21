نائب محافظة القاهرة يوجه بإزالة التعديات ومخالفة بالهضبة الوسطى بالمقطم

يأتي ذلك في إطار الاستجابة الفورية و السريعة لشكاوى المواطنين لتحسين كافة الخدمات المقدمة وتيسير الحياة عليهم و في ضوء التوجيهات التى أعلنها السيد اشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالتصدي بكل حزم وبقوة القانون لكافة مخالفات البناء والتعديات والتعامل الفوري معها وفي المهد وتكثيف الحملات لاعادة الانضباط طبقا لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012