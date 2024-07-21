نائب محافظة القاهرة يوجه بإزالة التعديات ومخالفة بالهضبة الوسطى بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى صلاح:
وجه نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أشرف منصور، بضرورة التعامل معها على وجه السرعة وتكاتف الجهات والأجهزة التنفيذية والمعنية بالتوجه الفوري لموقع الشكوى والمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكوى لضمان أمن وسلامة السكان.
وقامت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر بإزاله في المهد للقطعه رقم ٦١٤٦ الهضبه الوسطى حي المقطم إلى جانب الاستجابة السريعة بإزاله مخالفة بالقطعه رقم ٨٠٩٢ الحى السابع الهضبه الوسطى وهي إزالة سلم مخالف.
يأتي ذلك في إطار الاستجابة الفورية و السريعة لشكاوى المواطنين لتحسين كافة الخدمات المقدمة وتيسير الحياة عليهم و في ضوء التوجيهات التى أعلنها السيد اشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالتصدي بكل حزم وبقوة القانون لكافة مخالفات البناء والتعديات والتعامل الفوري معها وفي المهد وتكثيف الحملات لاعادة الانضباط طبقا لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.