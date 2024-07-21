الحوثيون: سعداء بكون المعركة مباشرة مع الاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي، إننا أضفنا أسلحة جديدة تم تطويرها في معركة إسناد غزة حسب متطلبات المرحلة ومتطلبات المعركة.

وأضاف زعيم جماعة أنصار الله، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول الاستفراد بالشعب الفلسطيني والأمريكيون يوفرون له الحماية، موضحا أن الاحتلال استهدف الحديدة بهدف استعراضي من أجل جمهوره.

وتابع عبد الملك الحوثي، أن الأمريكيون يشنون حربا اقتصادية وعسكرية على شعبنا اليمني، مشيرا إلى أن جبهة الإسناد في لبنان كانت أول من تحرك لمواجهة إستراتيجية العدو الرامية إلى الاستفراد بغزة.

وتابع: "جبهة الإسناد في اليمن تحركت بشكل مؤثر في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي"، موضحا أن كل عمليات جبهة الإسناد في اليمن كانت مؤثرة حتى تم إعلان إفلاس ميناء أم الرشراش.

وأكمل المتحدث، أن العدو عجز عن إيقاف أو إضعاف عملياتنا التي تصاعدت وتطورت، قائلا: "اتجهنا في معركة إسناد الشعب الفلسطيني إلى التصعيد والسعي المستمر إلى تطوير القدرات".

وأوضح الحوثي، أنه كلما طال أمد العدوان على قطاع غزة سنتجه إلى مرحلة جديدة، ومعركة يافا جاءت في هذا الإطار، موضحا أن اختراق عاصمة العدو بطائرة مسيرة جاء ضمن المرحلة الخامسة من عملياتنا وهي مرحلة ستستمر.

وتابع، أن حجم الضربة على يافا وتأثيرها كان واضحا والطائرة المستخدمة هي من تصنيع يمني: "العدو لم يعد آمنا حتى فيما يطلق عليه تل أبيب والتهديد سيستمر وهذه معادلة جديدة"، موضحا أننا سعداء بكون المعركة مباشرة مع الاحتلال لأنها دليل على فشله في الاستفراد بالشعب الفلسطيني.