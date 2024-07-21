وزير الري يتفقد عمليات حماية الشواطئ بمدينة رأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

تفقد وزيرالموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم يرافقه الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط عمليات حماية الشواطئ بمدينة رأس البر والتي تتضمن إنشاء حواجز رقم لحماية شاطئ النخيل وحواجز أمواج، ومشروع تطوير المنطقة شرق خليج رأس البر.

واستعرض وزيرالري الأعمال الجارية على الطبيعة..موجها بمتابعة تنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمني المقرر..مشيدا بأعمال التطوير التي تمت للمنطقة الشاطئية شرق خليج رأس البر بالتنسيق بين الوزارة ومحافظة دمياط والتي وفرت الحماية للمنطقة الساحلية وأتاحت واجهة متميزة للمصطافين للاستمتاع بالشكل الجمالي للمنطقة بعد التطوير.

وأكد "سويلم"، أن وزارة الري حريصة على سرعة إنهاء كافة طلبات التراخيص المعروضة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ حال استكمال كافة المستندات والأوراق للعرض علي اللجنة، واستيفاء كافة الاشتراطات والمعايير المطلوبة للحصول على الترخيص اللازم.