عبد الملك الحوثي: هجوم تل أبيب جاء ضمن المرحلة الخامسة في معركة الإسناد

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قال زعيم الحوثيون عبد الملك الحوثي، اليوم الأحد، إن هجوم المسيرات على مدينة تل أبيب، جاء ضمن المرحلة الخامسة من عملياتها المستمرة ضد إسرائيل.

وأضاف عبد الملك الحوثي، أن جبهة الإسناد في اليمن تحركت بشكل مؤثر في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي، مشيرًا إلى أن جبهة الإسناد في لبنان كانت أول من تحرك لمواجهة إستراتيجية العدو الرامية إلى الاستفراد بغزة.

وأفاد الحوثي، أن كل عمليات جبهة الإسناد في اليمن كانت مؤثرة حتى تم إعلان إفلاس ميناء أم الرشراش، مضيفًا أن إسرائيل باتت عاجزة عن إيقاف أو إضعاف عملياتنا التي تصاعدت وتطورت.

ولوح الحوثي، بالاتجاه إلى مرحلة جديدة في المعركة ضد إسرائيل كلما طال أمدها، مشيرًا إلى أن معركة يافا جاءت في هذا الإطار.

وصرح الحوثي، أن حجم الضربة على يافا وتأثيرها كان واضحا، مؤكدًا أن الطائرة المستخدمة في الهجوم هي من تصنيع يمني.