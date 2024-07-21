سعر الدولار يصعد في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، بينما استقر في بنك مصر، مقارنة مستواه الخميس الماضي.

سعر الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات

البنك الأهلي المصري: 48.29 جنيه للشراء، 48.39 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.2 جنيه للشراء، 48.25 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.20 جنيه للشراء، 48.30 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.31 جنيه للشراء، 48.41 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.31 جنيه للشراء، 48.41 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.36 جنيه للشراء، 48.46 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.36 جنيه للشراء، 48.46 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.32 جنيه للشراء، 48.42 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.31 جنيها للشراء، 48.41 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.35 جنيه للشراء، 48.45 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.