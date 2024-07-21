فيروز آخر من غنى بها.. 18 صورة لأعمال تطوير حديقة الأندلس الأثرية بالجزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بحديقة الأندلس الأثرية بكورنيش النيل بالجزيرة.

وتعد حديقة الأندلس أول حديقة تسجل كأثر في مصر، حيث مثلت جزءًا رئيسيًا من ذاكرة أجيال عديدة كانت تستمتع بالتنزه فيها وتتكون من 3 أجزاء، هي: حديقة الجزيرة، والأندلس، والحديقة الفرعونية وتقع على مساحة 9 آلاف م2.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أعمال تطوير الحديقة قامت بها شركة متخصصة في الترميم التراثي والأثري تحت إشراف وزارة الآثار وبتمويل من مديرية الإسكان بالمحافظة.

وتعرضت الحديقة للإهمال لفترة طويلة وهو ما دعا محافظة القاهرة لوضع خطة لتطويرها وإعادة الروح إليها في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالحفاظ على التراث وإعادة إحيائه والحفاظ على المسطحات الخضراء.

وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية وإصلاح شبكة الري بالحديقة ليتم بالتنقيط، وتطوير شبكة صرف النافورة الموجودة في الجزء الفرعوني بها، وترميم نماذج التماثيل الأثرية الموجودة داخل الحديقة، إضافة إلى ترميم تماثيل ثعابين الكُبرى الموجودة في الجزء الفرعوني للحديقة، وإزالة كل ما يعوق تمكن زائري الحديقة من التمتع برؤية نهر النيل دون عوائق مع إضاءتها بالإضاءة التي تعطيها شكلا جمالياً للسائر فيها أو عند رؤيتها من أعلى برج القاهرة.

وتقع حديقة الأندلس في القاهرة في موقع مميز حيث تطل على النيل من الشرق وعلى أول شارع الجزيرة من الغرب، ومن الشمال تطل على ستوديو الجيب، أما من الجنوب تطل على ميدان الأوبرا الجديدة وأول كوبري قصر النيل.

وأنشأ هذه الحديقة محمد بك ذو الفقار عام 1935 في أواخر حكم الملك فؤاد الأول وهي مُقامة على فدانين وتتكون من جزئين الجزء الجنوبي يسمي حديقة الفردوس العربية، على نمط الحدائق العربية الأندلسية الموجودة في جنوب إسبانيا، والجزء الشمالي يُسمى الحديقة الفرعونية، وقد تقرر ضم الحديقة ضمن قائمة الآثار الإسلامية والقبطية.

وفيما يتعلق بالجزء الجنوبي يتميز بوجود جوسق (مظلة مقامة علي أعمدة مزدوجة تحمل عقود أندلسية تحمل السقف) وهو حافل بالزخارف الأندلسية العربية الهندسية والنباتية، ويتوسط الجوسق تمثال لأحمد بك شوقي أمير الشعراء من نحت المثال محمود مختار، ويلي التمثال مباشرة خمسة تماثيل علي شكل أسود ينبثق منها الماء إلى بركة مستطيلة منخفضة تتوسط الحديقة تحوي نافورتين رخاماتين.

ويلي ذلك جنوبًا جزء من الحديقة يحتوي على نافورة رخامية ثمانية الشكل يتوسطها عامود رخامي يحيط به ثمانية تماثيل أسود ينبثق منها الماء، ويحيط بزوايا المثمن الخارجي ثمانية ضفادع رخامية ينبثق منه الماء وعلي جانبي النافورة برجولتين خشبيتين ويلي النافورة نخيل ملوكي.

أما بالنسبة للحديقة الفرعونية فهي تقع في الجزء الشمالي في جانبها الجنوبي بوابة فرعونية يتوسطها نموذج تمثال شيخ البلد مواجه للحديقة التي ينتشر بها النخيل الملوكي وغيرها من الأشجار، وتنتشر في جوانب الحديقة الفرعونية نماذج لتماثيل فرعونية مختلفة الأشكال.

وأقيمت في الحديقة في الستينات والسبعينات حفلات غنائية لمطربين مثل عبد الحليم حافظ فريد الأطرش ومحمد فوزي، وأيضا قامت المطربة فيروز بذلك كآخر من غنى بالحديقة.