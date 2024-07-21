شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام": التليفزيون المصرى لعب دورا كبيرا فى المحيط العربى والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الكاتب الصحفي كرم جب، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإعلاميين المصريين بمناسبة عيد التليفزيون المصري، والذي جاء مع انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في مصر في 21 يوليو عام 1960.

وقال رئيس المجلس الأعلى للإعلام إن التليفزيون المصري منذ نشأته لعب دوراً كبيراً في المحيط العربي وكان مواكبًا لجميع الأحداث التي شهدتها المنطقة، مضيفا: "كما لعب التليفزيون المصري دوراً وطنياً في تشكيل الوعي لدى أبناء الشعب المصري وقاد أبنائه حركة التنوير والفكر مشكلًا وجدان الشعب المصري".

وأكد رئيس المجلس أن الإعلام المصري كان ولا زال يلعب دوراً توعوياً كبيراً في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الدولة المصرية وكان دائماً سنداً وظهيراً للدولة في أشد التحديات ودافع عنها، واستطاع أن يواجه الجماعات الإرهابية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة.

