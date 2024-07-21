الراعي زار كنيسة سيدة الشير في إهمج معزيًا بالكاهن طانيوس أبي رميا: خادم أمين لكنيسته

زار البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ صالون كنيسة سيدة الشير في ​إهمج​، يرافقه راعي الأبرشيّة ​المطران ميشال عون​، لتقديم واجب العزاء لعائلة الكاهن الرّاحل طانيوس أبي رميا.

وكان في استقبال الراعي وعون، إلى عائلة الرّاحل، النّائب سيمون أبي رميا، رئيس البلديّة نزيه أبي سمعان، مختارا البلدة شربل زيادة وشربل أبي رميا، خادم الرعيّة الخوري طوني حردان، نقيب مستوردي المشروبات الرّوحيّة في لبنان ميشال أبي رميا، لفيف من الكهنة وأبناء البلدة وفاعليّاتها.

وألقى عون كلمةً شكر فيها باسمه وباسم العائلة وأهالي إهمج، البطريرك الرّاعي على لفتته، مذكّرًا بأنّ "ابونا طانيوس أوّل من سيّم كاهنًا في بداية تولّي الرّاعي مسؤوليّة أبرشيّة جبيل المارونيّة". وتحدّث عن "الإيمان الّذي كان يتسلّح به الرّاحل في فترة مرضه"، مثنيًا على "روح التّضامن بين أبناء عائلات إهمج".

بدوره، عبّر الرّاعي عن أسفه لرحيل الأب طانيوس، وعن محبّته للعائلة ولكلّ أهالي إهمج، واصفًا الرّاحل بـ"الخادم الأمين لكنيسته ورعيّته وعائلته، وغيابه خسارة أيضًا للأبرشية". وأشار إلى العلاقة الّتي تربطه بإهمج، مثنيًا على "التّعاون والتّضامن بين أهلها"، وداعيًا إلى الصّلاة لراحة نفس الكاهن الرّاحل "ليبقى خالدًا في القلوب والعقول".