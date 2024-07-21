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أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أنّ "رئيس الجمهوريّة العراقيّة عبد اللطيف رشيد التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في قصر بغداد، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير النّفط حيان عبد الغني، والوفد الوزاري اللّبناني الّذي ضمّ وزراء: الصّناعة جورج بوشيكيان، الزّراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامّة والنّقل علي حمية؛ والطّاقة والمياه وليد فياض".
وأوضحت في بيان، أنّ "خلال اللّقاء، جرى عرض تطوّرات الأوضاع على السّاحتَين العربيّة والدّوليّة، وسبل تعزيز علاقات الصّداقة والتّعاون المشترك، وبما يصبّ في مصلحة الشّعبين الشّقيقين".
وأكّد رشيد أنّ "العالم يشهد اليوم متغيّرات وأحداث متسارعة، تتطلّب إيجاد صيغة من التّعاون والتّفاهم المشترك بين كلّ دول المنطقة، لمواجهة تلك التّحدّيات". وتطرّق إلى "الاستقرار الأمني ومسيرة البناء والإعمار الّتي يشهدها العراق"، لافتًا إلى أنّ "الثّوابت المبدئيّة تدفع باتجاه تعزيز علاقاته مع الدّول الشّقيقة والصّديقة، وأنّ الفترة الماضية شهدت تطوّرات إيجابيّة عديدة في هذا المجال".
من جانبه، ثمّن ميقاتي "موقف رئيس الجمهوريّة خلال مؤتمر القمّة الأخير في البحرين الدّاعم للبنان"، مشدّدًا على أنّ "ما يربط البلدين الشّقيقين هو أكثر ممّا يربط لبنان بأيّ دولة أخرى". وذكر أنّ "زيارته للعراق تأتي في إطار تقوية تلك العلاقات، وتوسيع آفاق التّعاون المشترك"، موجّهًا دعوةً رسميّةً إلى رئيس الجمهوريّة لزيارة لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي بحث مع رئيس العراق بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون ووجّه إليه دعوة رسمية لزيارة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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