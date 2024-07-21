قوى الأمن عممت صورة مواطنة مفقودة غادرت قسم الطوارئ في مستشفى عين وزين

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، بناءً على إشارة القضاء المختص، "صورة المفقودة: سيرين جهاد صعب (من مواليد عام 1996، لبنانيّة)، الّتي غادرت، ما بين تاريخَي 18 و19 الحالي، قسم الطّوارئ في مستشفى عين وزين، حيث كان سيتمّ إدخالها لتتلقّى علاجًا من حالة نفسيّة وعصبيّة تعاني منها. علمًا أنّه ليس بحوزتها هاتفًا خلويًّا أو أي أوراق ثبوتيّة تُعرّف عنها".
وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، "الاتصال بمخفر بيت الدين في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: 503016-25 للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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