الجيش الإسرائيلي: قضينا على عنصر في "حماس" مسؤول عن مقتل 3 من جنودنا في 2003

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "متابعةً للغارة الّتي نفّذها جهاز الأمن العام والجيش، وقضيا من خلالها على نحو 20 عنصرًا من حركة "حماس" تابعًا لكتيبة الشّاطئ، منهم القنّاص الّذي قَتل المقاتل في الجيش تال لاهات، فكشف النّقاب عن مقتل المخرّب الحمساوي المدعو نمر حميدة".

وأوضح في تصريح، أنّ "حميدة كان عضوًا طيلة السّنوات الأخيرة في لجنة رام الله التّابعة لما يُسمّى بـ"مقر الضفة"، وكان ضالعًا في ارتكاب عمليّة إطلاق النّار في عين يبرود (في تشرين الأوّل 2003)، الّتي أسفرت عن مقتل ثلاثة من جنود الجيش".

وادّعى أدرعي أنّ "بالإضافة إلى ذلك، تمّ القضاء في الغارة نفسها على المخرّب المدعو عز الدين عكيلة، وهو مسؤول في كتائب "شهداء الأقصى"، وقد عمل بالنّيابة عنها خلال الحرب على التّرويج لاستهداف قوّات الجيش".