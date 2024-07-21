القناة 12 الإسرائيلية: عشرات الحريديم يتظاهرون شرق تل أبيب احتجاجا على أوامر تجنيدهم

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن "عشرات الحريديم يتظاهرون قبالة قاعدة عسكرية شرق تل أبيب احتجاجا على أوامر تجنيدهم".

وكانت قد أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، بأنّ "مجلس حكماء التوراة في حزب شاس يدعو الحريديم إلى عدم الامتثال لأوامر التجنيد" في الجيش الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ عشرات الحريديم أغلقوا شارعًا في شرق تل أبيب احتجاجًا على خطة استدعائهم للخدمة العسكرية، في حين وقعت مصادمات بين الأمن الإسرائيلي ومتظاهرين من الحريديم احتجاجًا على القانون الذي يلزمهم بالخضوع للتجنيد الإجباري.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، "أننا سنبدأ في إرسال أوامر الاستدعاء للتجنيد لطائفة الحريديم اعتبارا من الأحد المقبل".

وفي مطلع تموز الحالي، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن "الجيش يسعى إلى تجنيد 3000 من الحريديم وفقا لما تم تحديده كهدف لهذا العام".

وكان قد تظاهر آلاف المتدينين من اليهود الحريديم في مدينة القدس ضد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بإلزامهم بأداء الخدمة العسكرية.

ومن شأن هذا القرار أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المعارض لتجنيدهم.