مجلس النواب الأميركي: سننشئ فريق عمل من الحزبين للحصول على إجابات بشأن محاولة اغتيال ترامب

نقلت شبكة "CNN" عن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، أننا "سننشئ فريق عمل من الحزبين للحصول على إجابات بشأن محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب".

وكان قد كشف استطلاع لوكالة "رويترز"، ان "4 من كل 5 أميركيين يخشون أن تنزلق البلاد إلى الفوضى"، لافتا الى ان "الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب يتقدم بشكل طفيف على الرئيس الأميركي جو بايدن بنسبة 43% مقابل 41% بين الناخبين المسجلين"، وذلك للانتخابات الرئاسية.

واختار الحزب الجمهوري الأميركي رسميا دونالد ترامب مرشحا للرئاسة في مواجهة الرئيس جو بايدن الساعي لولاية ثانية في انتخابات تشرين الثاني.

وكان قد وقع إطلاق النار بينما كان ترامب يلقي خطاباً أمام حشد من مؤيديه في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، السبت الماضي، ما من شأنه أن يزيد حدة التوتر السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.

وقام عناصر جهاز الخدمة السرية على الفور، باصطحاب ترامب إلى خارج موقع التجمع، بينما كانت الدماء تسيل على وجهه، نتيجة إصابته في أذنه.