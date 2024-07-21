الجيش الروسي يعلن تحقيق إنجاز ميداني في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش الروسي، اليوم الأحد، السيطرة على بلدتين صغيرتين في شرق أوكرانيا، في إطار مواصلته التقدم في بعض قطاعات الجبهة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في إحاطتها اليومية، إن "وحدات مجموعة +الغرب+"، سيطرت على "بلدتي روزوفكا (اندرييفكا بالأوكرانية) وبيستشانوي نيجني (بيشتاني بالأوكرانية)".

تقع البلدتان على التوالي في منطقتي لوغانسك وخاركيف، وتبعد الواحدة من الأخرى حوالى 15 كلم.

ومنذ الخريف الفائت، يواجه الجيش الأوكراني هجمات روسية على طول خط الجبهة الممتد نحو ألف كلم.

وسيطرت القوات الروسية في الشرق على العديد من البلدات في الأسابيع الأخيرة. وتركز راهنا في منطقة دونيتسك على بلوغ مدينتي "نيويورك" و"توريتسك".