ألمانيا تعد استراتيجية بشأن صناعاتها الدفاعية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الأحد، إن برلين تعد تقريرا بمقترحات تستهدف تحديث الصناعات الدفاعية في البلاد، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأضاف المتحدث "أستطيع أن أؤكد أن الحكومة تعمل على تقرير استراتيجي لتحديث صناعة الدفاع والأمن، ويجري تطويره في عدة إدارات"، في تأكيد لتقرير سابق نشرته صحيفة "هاندلسبلات".

كانت الصحيفة ذكرت أن التقرير الاستراتيجي سيتضمن بنودا من شأنها أن تسمح بالموافقة سريعا على بناء مصانع أسلحة في ألمانيا.

وقالت "هاندلسبلات" إن الائتلاف الثلاثي الحاكم في ​​ألمانيا يعتزم تبني هذه الوثيقة في أغسطس المقبل.

تأتي هذه الأنباء بعد فترة وجيزة من اتفاق شركة "راينميتال" الألمانية لصناعة الأسلحة ونظيرتها الإيطالية "ليوناردو" هذا الشهر على تأسيس مشروع مشترك لإنتاج دبابات وأنظمة دفاع أخرى.