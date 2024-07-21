العدل اليمنية: ميليشيا الحوثي مدانة أمام الشعب لجلبها الغزو الخارجي

ياسر رشاد - القاهرة - قال وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي، اليوم الأحد، إن ميليشيا الحوثيين في اليمن ستظل مدانة أمام الشعب اليمني لجلبها الغزو الخارجي واستهداف منشآت مدنية، مؤكدا إدانة الحكومة اليمنية للاعتداء الإسرائيلي على ميناء الحديدة اليمني وتصفه بالانتهاك.

وأضاف المجيدي - في مداخلة لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - :"إن الضربات الإسرائيلية تبدو أنها رسالة لأكثر من طرف منها إيران".. مشيرا إلى أن الهدف من هذه الضربات لم يكن هدفا عسكريا بقدر ما هو هدف اقتصادي تسعى من خلاله إسرائيل إلى توجيه رسالة مفاداها أنها تستطيع أن تقوم بأعمال كبيرة.

وتابع : "إن إسرائيل استهدفت بهذا الهجوم ، ميناء الحديدة ومحطة الكهرباء ومحطة البترول باعتبار أن الحوثي يقوم بتهريب المسيرات والصواريخ ويستخدم النفط الإيراني والدعم اللوجستي عبر هذا الميناء" .. مشيرا إلى أن الوقت المستغرق لإصلاح هذه الأضرار سيتراوح ما بين 6 إلى 12 شهرا.

واعتبر أن النهج الذي تستخدمه إسرائيل هو نفس النهج الذي تستخدمه ميليشيا الحوثيين عبر قيامها بقصف ميناء الضبة في شبوة وكذلك موانئ النفط في المكلا ومطار عدن..مشيرا إلى أن مثل هذا الهجوم يظل مدانا كما أن الحكومة اليمنية ترفض هذا التصعيد باعتبار أن تأثيراته ستكون مباشرة على الشعب اليمني.

وكانت الحكومة اليمنية قد أدانت الضربات الإسرائيلية..محملةً إسرائيل مسؤولية تعميق الأزمة الإنسانية..كما حذرت الحوثيين من استمرار رهن مصير اليمن وأبناء شعبه والزج بهم في معارك الجماعة العبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة.

وفي إطار آخر، أفادت مصادر طبية يمنية لوكالة رويترز بارتفاع عدد الضحايا جراء الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة في اليمن إلى 6 قتلى و80 مصاباً. وقعت الضربات مساء أمس، مستهدفة مواقع متعددة في المدينة الساحلية.

وذكرت المصادر أن الضربات تسببت في دمار واسع في المباني السكنية والميناء ، وأدت إلى إصابة عدد كبير بجروح متفاوتة الخطورة. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وقالت المصادر الطبية إن الوضع في المستشفيات حرج نظراً للأعداد الكبيرة من المصابين والحاجة الملحة للإمدادات الطبية. وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية تقديم الدعم العاجل للمساعدة في التعامل مع هذه الكارثة.

تاس عن الدفاع الروسية: مقاتلات ميغ 29 وميغ 31 منعت قاذفتين أمريكيتين من طراز بي-52 من انتهاك مجالنا الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عبر وكالة تاس، أن مقاتلاتها من طراز ميغ 29 وميغ 31 تمكنت من منع قاذفتين أمريكيتين من طراز بي-52 من انتهاك المجال الجوي الروسي. وأوضحت الوزارة في بيانها أن الحادث وقع صباح اليوم، عندما اقتربت القاذفتان الأمريكيتان من الحدود الروسية في منطقة بحر البلطيق.

وجاء في البيان: "رصدت قوات الدفاع الجوي الروسية قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز بي-52 تقتربان من المجال الجوي الروسي. وعلى الفور، أقلعت مقاتلات ميغ 29 وميغ 31 لاعتراضهما ومنعهما من انتهاك المجال الجوي".

وأضاف البيان أن المقاتلات الروسية نجحت في تنفيذ مهمتها، حيث تراجعت القاذفتان الأمريكيتان بعد اقتراب المقاتلات الروسية منهما. وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار الالتزام بحماية السيادة الجوية الروسية ومنع أي انتهاكات.