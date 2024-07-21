وفرنا مليار جنيه.. وزير الصحة: مصر من أكثر دول العالم استهلاكا للأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر تعد من أكثر الدول العالم في استهلاك الأدوية.

وأشار عبدالغفار، خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة، إلي أن الوزارة قامت بإجراء بسيط ساهم في توفير نحو مليار جنيه، بالموازنة العامة للدولة، حيث حصلت الوزارة على قطع أراض من هيئة المجتمعات العمرانية لطرحها على القطاع الخاص لإنشاء مستشفيات جديدة، لتوفير عدد من السرائر لتواكب الزيادة في أعداد المواطنين.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الدولة مستعدة بشكل كامل لدعم المستثمرين لتنفيذ مشروعات في القطاع الصحي.