الانتهاء من تصحيح بعض مواد الثانوية العامة.. وإعلان النتيجة رسميا في هذا الموعد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمد فتحي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الكنترولات تعمل على تصحيح وتقدير كراسات إجابة امتحانات الثانوية العامة 2024.

وبحسب الوزارة، فإن هناك مواد تم الانتهاء من تصحيحها منها المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء بالإضافة إلى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والأولى والفيزياء والتاريخ.

ووفقا للوزارة، فإنه جار انتهاء الكنترولات خلال الأسبوع الجاري من تصحيح امتحانات باقى مواد الثانوية العامة ويتم استكمال أعمال التصحيح حتى الانتهاء منها.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، بعد تجهيز النتيجة والانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع نتيجة الثانوية العامة 2024.