"خناقة حفلة نص الليل".. الشرطة تنصف مذيعة قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تكد تحرر مذيعة بقناة الأهلي محضرًا تتهم فيه آخرين بالاعتداء عليها داخل سينما بأحد المولات التجارية الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر حتى تحركت الأجهزة الأمنية وضبطت المشكو في حقهم خلال ساعات.

قبل يومين حضرت المذيعة الشاشة إلى قسم شرطة أكتوبر مشيرة بيدها إلى رقبتها "ينفع أبقى رايحة انبسط في السينما أرجع متعورة كده!ّ".

أمام ضابط النوبتجية روت المذيعة تفاصيل ما تعرضت له وشكت من سوء معاملة بعض الحاضرين لها خلال حضورها عرض فيلم رعب بحفلة منتصف الليل.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر حرك قوة أمنية إلى السينما لسؤال أفراد الأمن الإداري ومراجعة الكاميرات وصولا إلى هوية المشكو في حقهم.

تبين بالفحص أنهم 5 أفراد من أسرة واحدة -سيدة و4 رجال- وأمكن ضبطهم ونفوا صحة اتهام المذيعة لهم وانتقدوا طريقة تعاملها، معهم حسب قولهم لتضع الشرطة أوراق الواقعة أمام النيابة للتحقيق.