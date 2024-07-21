وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يتسلم مهامه ويعقد أول اجتماع



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

تسلم المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأحد، مهام منصبه الجديد بديوان عام مديرية التموين في المحافظة.

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي باسم المديرية، إن وكيل الوزارة عقد أول اجتماع له بعد تولي مهام منصبه، مع قيادات المديرية ومديري الإدارات الرئيسية.

أضاف القلش أن وكيل الوزارة وجه بتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة بما يحقق انضباط الأسواق لكسب ثقة المواطنين وتقديم خدمات تموينية متميزة لهم، تنفيذًا لسياسة الإصلاح الإداري للدولة التي تهتم بها القيادة السياسية وتنفيذًا لتعليمات القيادات التنفيذية.

أوضح القلش أن الخطوة الأولى لوكيل الوزارة في المحافظة ستكون اجتماعًا مع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.

كان المهندس السيد حرز الله قد حضر أمس اجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية، والذي تضمن تكليفات واضحة بتقديم خدمات متميزة للمواطن المصري، مع متابعة كافة الأنشطة التموينية والحرص على وجود أرصدة استراتيجية من السلع الأساسية والتعاون مع السادة المحافظين والنواب والأجهزة الرقابية والغرف التجارية.