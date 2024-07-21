عبد العاطي يلتقى نظيره الأنجولي على هامش أعمال القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى، قد التقى، اليوم الأحد، تيتي أنطونيو وزير خارجية جمهورية أنجولا على هامش الاجتماع التنسيقي السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القمة.

وأشاد عبد العاطى بالعلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأنجولا والزخم الذي شهدته خلال الآونة الأخيرة، والتي توجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أنجولا شهر يونيو 2023، مؤكداً على أهمية البناء على الزخم الذي حققته زيارة الرئيس، فضلاً عن التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما البنية التحتية، والطاقة، والأعمال التجارية الزراعية، والصناعات الدوائية، والتعليم.

وأضاف أبو زيد، أن عبد العاطى أكد على أهمية تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سبق التوقيع عليها، معرباً عن تطلع وترحيب مصر لاستضافة الدورة الأولى من آلية المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، باعتبارها آلية مؤسسية تتيح زيادة التنسيق المشترك بين البلدين بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك.

كما قدم وزير الخارجية التهنئة لأنجولا على رئاستها للاتحاد الأفريقي العام المقبل، مؤكداً على تطلع مصر لتعزيز التنسيق المشترك وإبداء كامل الدعم للارتقاء بمصالح وأولويات العمل الإفريقي، لاسيما على ضوء عضوية مصر وأنجولا في مجلس السلم والأمن الأفريقي لعامي 2024-2025، وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تنسيق المواقف بشأن الموضوعات التي ينظرها المجلس ومن بينها تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقى، وكذا الصراع الدائر في السودان.