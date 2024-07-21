إطلاق مسابقة كبرى للقرآن وبرنامج ضخم.. بالتعاون "الأوقاف" و"المتحدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

التقى الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وفدًا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على إطلاق أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في كافة محافظات مصر.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على إطلاق برنامج تلفزيوني ضخم يعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برعاية وزارة الأوقاف المصرية، وسيتم وضع المعايير العلمية لاختيار المواهب من قبل لجان متخصصة من كبار العلماء الأساتذة وكبار القراء بتنظيم ورعاية من وزارة الأوقاف، على أن يتم إعلان شروط التقديم والمواعيد لاحقًا.