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موجة شديدة الحرارة.. تعرف على طقس غدا الاثنين وأبرز الظواهر الجوية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون الأجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة: تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة فى الظل ما بين 38 -39 درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وتتراوح ما بين 35-36 درجة على المناطق الساحلية.

وتابعت: تسجل الحرارة على مناطق الجنوب ما بين 41 -44 درجة.

وأشارت الهيئة إلى وجود شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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