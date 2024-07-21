موجة شديدة الحرارة.. تعرف على طقس غدا الاثنين وأبرز الظواهر الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون الأجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة: تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة فى الظل ما بين 38 -39 درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وتتراوح ما بين 35-36 درجة على المناطق الساحلية.

وتابعت: تسجل الحرارة على مناطق الجنوب ما بين 41 -44 درجة.

وأشارت الهيئة إلى وجود شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء.