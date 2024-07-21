"النشرة": إصابة عسكريَين جراء استهداف إسرائيلي لمركز للجيش عند أطراف علما الشعب

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "دبابة ميركافا اسرائيلية تستهدف بقذيفة مركزا للجيش اللبناني عند اطراف بلدة علما الشعب، ما ادى الى اصابة عسكريين اثنين بجروح طفيفة".

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