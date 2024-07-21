"أ ف ب": 8 إصابات بسبب عواصف شديدة في شرق فرنسا

شهدت مناطق في شرق فرنسا، ليل السبت الأحد، عواصف عنيفة أدت إلى فيضانات غزيرة وبخاصة في مقاطعة هوت مارن (شرق) حيث أصيب ثمانية أشخاص بجروح طفيفة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وفي بلدة أنيفيل في هوت مارن، غمرت المياه الطرق و"جرفت قطعا من الطريق"، بحسب رئيسة المقاطعة ريجين بام التي زارت الموقع صباح الأحد.

واضافت لوكالة "فرانس برس"، أن "طرق هذه المقاطعة كانت غير سالكة الأحد بسبب الأنقاض خصوصا"، مضيفة أن "توقف هطول الأمطار سمح بإخلاء الطرقات".

واشارت إلى "إصابة ثمانية أشخاص بجروح طفيفة خلال هذه المرحلة ونقل البعض إلى المستشفى بسبب انخفاض حرارة الجسم".

وأعرب مجلس المقاطعة على فيسبوك عن أسفه لكون "الأضرار جسيمة"، مشيراً بشكل خاص إلى قرية بولونيا حيث ارتفع منسوب المياه إلى "اكثر من متر" في الشوارع والمنازل "في غضون دقائق".

وفي هذه المنطقة التي تشهد عواصف منذ مساء السبت "سقطت أمطار أكثر بعشرة أضعاف خلال ساعة مقارنة بالعواصف العادية"، بحسب المحافظة.