"أ ف ب": الفيليبين تتوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن إعادة تموين قواتها في بحر الصين الجنوبي

أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن "الفيليبين اتفقت مع الصين على ترتيبات بشأن إعادة تموين قواتها المتمركزة على جزر مرجانية في بحر الصين الجنوبي"، بحسب ما أعلنت مانيلا الأحد، بعد سلسلة مواجهات بين البلدين في المياه المتنازع عليها.

وكان مركز عسكري فيليبيني ناء على جزيرة ساكند توماس شول المرجانية محور اشتباكات بين السفن الصينية والفيليبينية في الأشهر الأخيرة، مع تكثيف بكين مطالبتها بكامل السيادة على بحر الصين الجنوبي.

وفقد بحار فيليبيني إبهامه في مواجهة أخيرة وقعت في 17 حزيران عندما أحبط خفر السواحل الصينيون باستخدام السكاكين والعصي والفؤوس محاولة للبحرية الفيليبينية لإعادة إمداد قواتها.

ويأتي إعلان الأحد بعد محادثات بين الفيليبين والصين هذا الشهر اتفقتا خلالها على زيادة عدد قنوات الاتصال لحل الخلافات البحرية بينهما.

وذكرت الخارجية الفيليبينية، أن "الفيليبين وجمهورية الصين الشعبية توصلتا إلى تفاهم بشأن ترتيبات موقتة لإعادة الإمداد بالضروريات اليومية ومهام التناوب إلى بي آر بي سييرا مادري+ في أيونغين شول"، مستخدمة الاسم الفيليبيني لساكند توماس شول.