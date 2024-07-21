جنبلاط: لن نفقد الأمل بالاستمرار بأي مسعى لوقف الحرب بالجنوب والوصول للاستحقاق الرئاسي

أكّد الرّئيس السّابق لـ"الحزب التقدّمي الاشتراكي" النّائب السّابق ​وليد جنبلاط​، بعد لقائه رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التّينة، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة المتّصلة بالملف الرّئاسي، والميدانيّة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة، أنّه "مهما كبرت المشاكل ومهما كانت الغيوم سوداء أحيانًا، لكن لن نفقد الأمل في الاستمرار بأيّ مسعى وأي جهد، من أجل وقف الحرب في الجنوب، ومن أجل الوصول إلى الاستحقاق الرّئاسي".

وأشار إلى أنّ "هذه هي المساعي الّتي يقوم بها برّي، ومن جهتي وعلى طريقتي أقوم ببعض منها"، موضحًا أنّ "هذا هو التوجّه، وليس هناك من شيء آخر في هذه اللّحظة".