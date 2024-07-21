أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وردًّا على اعتداءات العدو الإسرائيلي الّتي طالت بلدتَي عدلون وحولا، شنّت المقاومة الإسلاميّة اليوم الأحد، هجومًا جوّيًّا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة استهدفت المقر المستحدث لقوّات العدو في مستعمرة حانيتا، وأصابت نقطة تجمّع الجنود فيه بشكل مباشر؛ موقعةً فيهم إصابات مؤكّدة بين قتيل جريح".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "المقاومة الإسلاميّة استهدفت اليوم أيضًا، مقرّ قيادة الفيلق الشّمالي في قاعدة عين زيتيم، بصواريخ الكاتيوشا".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هجوم بمسيّرات انقضاضية استهدف مقرًا لقوات العدو بمستعمرة حانيتا وإيقاع إصابات مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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