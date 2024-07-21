"حزب الله": هجوم بمسيّرات انقضاضية استهدف مقرًا لقوات العدو ‌‏بمستعمرة حانيتا وإيقاع إصابات مؤكدة

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي الّتي طالت بلدتَي عدلون وحولا، شنّت المقاومة الإسلاميّة اليوم الأحد، هجومًا جوّيًّا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة استهدفت المقر المستحدث لقوّات العدو ‌‏في مستعمرة حانيتا، وأصابت نقطة تجمّع الجنود فيه بشكل مباشر؛ موقعةً فيهم إصابات مؤكّدة بين ‌‏قتيل جريح". ‏

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "المقاومة الإسلاميّة استهدفت اليوم أيضًا، مقرّ قيادة الفيلق الشّمالي في قاعدة عين زيتيم، بصواريخ الكاتيوشا".